انفجار بطارية هاتف داخل طائرة ركاب يثير الرعب

المصدر: البيان الالكتروني

قامت السلطات الاسبانية في مطار برشلونة، اليوم الأربعاء،بإخلاء طائرة ركاب تابعة لخطوط "رايان إير" بعدما اشتعلت بطارية شحن هاتف قبل الإقلاع، حسبما أوضح متحدث باسم الشركة في بيان.

وقال المتحدث إنه جرى إخلاء ركاب رحلة من برشلونة إلى إيبيزا في مطار "إيل برات" في برشلونة بسبب حريق في هاتف كان في وضعية الشحن عبر بطارية خارجية. ويُعتقد أن البطارية أو ما يعرف بـ الـ"Power bank " لراكب من نيوزيلندا وفقا لسكاي نيوز.

وأظهر فيديو التقطه أحد الركاب البطارية الخارجية وهي تشتعل بينما تم فصلها عن الهاتف، فيما تعالت أصوات تشير إلى حالة من الرعب ألمت بالركاب.

وقد تم إجلاء جميع الركاب من الطائرة بطريقة آمنة إلى صالة المطار بينما احتفظ طاقم الطائرة بالبطارية المتسببة في الحادث.

وذكرت الشركة أنها تعمل على تنظيم طائرة بديلة لنقل الركاب إلى وجهتهم في أسرع وقت ممكن.

وقال أحد الركاب لموقع إير لايف: "انفجر الهاتف مثل القنبلة وتصاعد الدخان في الطائرة بينما كنا على بعد 100 قدم فقط من محطة المغادرة".