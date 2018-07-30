بدء تصنيع شاشات آيفون 9

المصدر: سان فرانسيسكو - وكالات

ذكر تقرير أن الإنتاج الضخم لشاشات Full-Active Flex LCD المخصصة لهاتف آيفون 9 قد بدأ فى وقت سابق من هذا الشهر، إذ تستخدم الشاشة الجيل الثالث من مستشعر اللمس الخاص بشركة Japan Display، والذى يقال إنه دقيق للغاية، ولا تتعدى نسبة الخطأ به نسبة 1%.

وتشبه الشاشات الجديدة شاشات OLED الأكثر تكلفة، لكنها تتسم بالمرونة الكافية لاستيعاب الشق؛ وبما أن شاشة العرض تتميز بحافة 0.5 مم من جميع الجوانب، فإن iPhone 9 يمكن أن يتميز بتصميم نحيف يشبه أيفون X، مع استهلاك أقل للطاقة.

ووفقا للتسريبات، ستكون حواف جهاز iPhone 9 أكثر سمكا من تلك الموجودة على النسخ المحدثة من أيفون إكس وإكس بلس.