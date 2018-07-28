«إتش تي سي» تطلق أول هاتف بلوك تشين في العالم

المصدر: دبي - البيان

كشفت «إتش تي سي»، الشركة التايوانية المصنعة للهواتف الذكية، عن إطلاق الحجز المبكر لهاتفها الجديد HTC Exodus «إكسديس» بدءاً من الربع الثالث من العام الجاري، الذي يعد أول هاتف بلوك تشين في العالم، يدعم التطبيقات اللامركزية مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان.

وزوّد الهاتف بمحفظة العملات الرقمية من نوع «Cold Storage Wallet»، الخاصة بحفظ العملات الرقمية كالبتكوين، دون الحاجة للاتصال بالشبكة، مع الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول مواصفات الجهاز في غضون الأشهر المقبلة. وأعلنت «إتش تي سي» كذلك عن شراكة استثنائية مع «كريبتوكيتيز»، عملة القطط الرقمية الجديدة، التي تمثل أولى الألعاب العاملة بتقنية «بلوك تشين»، لتوزيع اللعبة حصرياً على أجهزة مختارة من «إتش تي سي» بدءاً من جهاز +U12.