أداة من «يوتيوب» تحمي ملكية مقاطع الفيديو

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «يوتيوب» أداة جديدة تحمل اسم Copyright Match تساعد صناع المحتوى الأصلي في العثور على مقاطع الفيديوهات الخاصة بهم التي يتم تداولها في موقع يوتيوب من قِبل آخرين. وتقوم وفي كل مرة يتم فيها تحميل مقطع فيديو على يوتيوب ستقوم الأداة بفحص ما إذا كان هذا المحتوى موجوداً بالفعل أم لا وهل هو متشابه مع مقاطع فيديو أخرى موجودة على الموقع.

وخصصت الأداة الجديدة لرصد عمليات إعادة تحميل الفيديوهات الكاملة وليس مقاطع منها، لضمان عدم حدوث مشاكل مثل التي قد تحدث في حالة أن يقوم أحدهم باقتباس مقطع صغير من فيديو ما ليعلق عليه، ولكن إذا وجدت مقطعاً من فيديو تابع لك وتريد إزالته، يمكنك دائماً الإبلاغ عنه عبر نموذج حقوق الملكية الموجود بالموقع.