روبوت ثنائي الأذرع من «إبسون»

المصدر: دبي - البيان

طرحت إبسون أخيراً مجموعتها الموسعة الجديدة من الروبوتات ضمن فعالية «أوتوماتيكا 2018 الدولية، ومن بينها روبوت WorkSense W-01 الجديد ثنائي الأذرع الذي يعتبر مثالياً للتشغيل الآلي للمهام المعقدة والقطع صغيرة الحجم.

ويوصف هذا الروبوت الذكي بأنه «يرى ويشعر ويفكر ويعمل»، وهو مصمم لعمليات الإنتاج المستقلة الكبيرة في عدد من التطبيقات الجديدة والمختلفة، ويأتي مزوداً بعدد كبير من المستشعرات الداخلية بدءاً من الكاميرات إلى أجهزة استشعار القوة. ويستطيع الروبوت بمساعدة عدد قليل من الخطوات والأدوات الوسيطة، إتمام المهام بشكل مستقل، مهام كانت تتطلب في السابق إعداداً معقداً ومتعدد الروبوتات.

وتقيّم إبسون فرص إطلاق الروبوت في الإمارات التي تتوقع لها الشركة مستقبلاً مشرقاً في قطاع الروبوتات والذكاء الاصطناعي.