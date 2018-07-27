فيس بوك تخسر 119 مليار دولار في يوم واحد بعد انهيار أسهمها

المصدر: ا ف ب

منيت شركة فيس بوك الخميس بأكبر خسارة في تاريخها بالبورصة إثر انهيار أسعار أسهم شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في العالم، ما كبدها خسارة 119 مليار دولار من رسملتها، في سابقة في وول ستريت.

ومنذ افتتاح المبادلات الأولى سجل سعر سهم فيس بوك تراجعا، وتواصل هذا الاتجاه طوال نهار الخميس.

وانتهت الجلسة على سعر176,26 دولارا للسهم الواحد أي بتراجع نسبته 19 بالمئة، ما يخفض قيمة رسملتها السوقية إلى510,2 مليارات دولار.

وهذه أكبر خسارة في قيمة مجموعة تسجل في جلسة واحدة في نيويورك.

وكانت فيس بوك تبدو في موقع قوة حتى الأربعاء حيث لم يكن المستثمرون يعلمون على ما يبدو المخاوف المرتبطة بفضيحة المعطيات الشخصية، والتي تم تسريبها إلى الشركة البريطانية "كامبريدج أناليتيكا" وأن التحقيقات الجارية.

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