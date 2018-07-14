«إف 5 نتوركس»: 30% من برمجيات «كوكيز» خبيثة

المصدر: دبي - البيان

أكّد تقرير صادر عن شركة «إف 5 نتوركس» استغلال قراصنة الإنترنت بطولة كأس العالم بكرة القدم التي تختتم مبارياتها غداً لإطلاق المزيد من هجماتهم الإلكترونية الخبيثة في المنطقة خصوصاً مع سعي الكثيرين في العالم العربي لمشاهدة المباريات عبر مواقع التواصل الإلكتروني، متوقعة إصابة الكثير من الأجهزة الحاسوبية ببرمجيات البوت نت الخبيثة للهجوم على الأفراد والشركات بهدف استغلال القوة الحاسوبية من دون علم الضحية.

وأشارت أبحاث «إف 5 نتوركس» إلى أن نصف حركة البيانات على شبكة الإنترنت حول العالم يأتي من برمجيات التتبع cookies، وأن 30% من تلك البرمجيات التي تطلب المواقع موافقة المستخدم عليها خبيثة. ومعظم هذه البرمجيات تبحث عن نقاط الضعف أو تسرق بيانات المواقع الإلكترونية أو تشارك في هجمات الحرمان من الخدمة الموزّعة DDoS.

كما يمكن لهذه البرمجيات تسريع عملية اكتشاف كلمات المرور لاختراق الحسابات على شبكة الإنترنت، أو المشاركة في تعدين العملات الرقمية مثل عملة البيتكوين، أو حتى مهاجمة أي شيء يتطلب شبكة كبيرة من أجهزة الكمبيوتر.

ووفقاً للدراسة السنوية الثانية عشرة التي قام معهد بونيمون Ponemon والخاصة بتحديد الخسائر التي تسببها الخروقات الأمنية، فإن متوسط التكلفة العالمية لخروقات البيانات يبلغ 3.62 ملايين دولار حالياً، في حين أن الهجمات العنيفة التي تستهدف أجهزة إنترنت الأشياء ترتفع سنوياً بنسبة 249%.

وقال كايرون شيفارد، كبير أخصائيي أمن المعلومات لدى شركة F5 نتوركس: «يتم تصميم معظم الهجمات المعتمدة على شبكات البوت نت الخبيثة بهدف التعطيل والاستغلال.