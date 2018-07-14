«سوني» تكشف عن هاتف ذكي مخصص للترفيه

المصدر: دبي - البيان

كشفت سوني اليابانية في العاصمة البريطانية لندن مؤخراً النقاب عن هاتفها الجديد المخصص للترفيه «إكسبيريا إكس إيه 2 بلس» Xperia XA2 Plus، الذي يعد من أجهزة الفئة المتوسطة العليا.

ويتميز الهاتف بتضمنه معالج «سنابدراغون 630»، و64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع eMMC قابلة للتوسعة لما يصل إلى 400 جيجابايت، بالإضافة إلى محول صوتي عالي الدقة للحصول على جودة صوت محسنة.

وزوّد الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 23 ميجابيكسل بميزة التركيز التلقائي الهجين وميزة التشغيل والالتقاط السريع وعدسة واسعة الزاوية 84 درجة بفتحة عدسة F2.0، وإمكانية تسجيل فيديوهات بدقة 4K وبوضع الحركة البطيئة بمعدل 120 إطاراً في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.