«مايكروسوفت» تطلق حاسوب «سيرفس غو»

المصدر: دبي - البيان

«سيرفس غو» Surface Go هو أصغر حاسوب لوحي من مايكرسوفت بشاشة قياس 10 بوصات، ووزن لا يتجاوز 500 جرام. ويأتي جهاز «سيرفس غو» مدعومًا بمعالج «إنتل بريميوم جولد».

ويتوقع أن يصل الحاسوب الجديد الذي يبدأ سعره من 399 دولاراً إلى رفوف المتاجر بداية أغسطس المقبل.

ويبدو جهاز «سيرفس غو» أقرب ما يكون إلى نسخة «لايت» من حاسب «سيرفس برو» من دون التنازل على خيار LTE، وميزة الدخول باستخدام التعرف على الوجه ودعم تطبيقات الجهات الخارجية، علاوة على امتلاك الحاسب الجديد للوحة مفاتيح TypeCover قابلة للإزالة، وشاشة «بيكسل سينس» بقياس 10 بوصات داعمة لنسبة العرض 3:2، ولوحة لمس، وقلم «سيرفس» الإلكتروني، ودعم لمنصة «سيرفس دوك» مع وجود مسند مدمج.