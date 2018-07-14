كاميرا «درايف برو 550» ترصد طريق السائق

المصدر: دبي - البيان

تتمتع كاميرا السيارات الجديدة درايف برو 550 الجديدة من «ترانسيند» بعدسة مزدوجة وزاوية رؤية واسعة، وتتيح الكاميرا الجديدة تسجيل الفيديو لما يحدث في الشارع وما يحدث داخل المركبة في الوقت ذاته.

وقد زودت العدسة الأمامية للكاميرا بحساس للصور من شركة سوني بفتحة كبيرة تبلغ ƒ/2.2 وزاوية رؤية واسعة تبلغ 160 درجة لالتقاط صور فائقة الوضوح، أما العدسة الخلفية للكاميرا فهي مزودة بأربعة أضواء من نوع ليد (LED) تعمل بالأشعة تحت الحمراء تعمل بشكل تلقائي في ظروف الإضاءة المنخفضة، لتوفّر الكاميرا بفضل هذه المزايا المتقدّمة أعلى مستويات الحماية، سواء للموجودين داخل السيارة أو خارجها، بالإضافة إلى ميزة تحديد الموقع الجغرافي (GPS) التي تتيح تحديد الإحداثيات الجغرافية التي تم فيها التقاط الصور أو تسجيل الفيديو.