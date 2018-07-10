نصائح من واتساب لتحديد الأخبار المزيفة

المصدر: د ب ا

أفادت شركة "واتساب" اليوم الثلاثاء في إعلانات نشرتها في صحف هندية رئيسية بأنه إذا احتوت الرسائل على أخطاء إملائية أو إذا كانت تسبب لك غضبا أو خوفا، فلتفكر مليا قبل مشاركتها.

وجاءت الإعلانات كجزء من جهود واتساب المملوكة لشركة "فيسبوك" لمكافحة انتشار رسائل مزيفة يعتقد أنها أثارت سلسلة من جرائم القتل في الهند.

وجاء في الإعلانات التي نشرت على صفحات كاملة في الصحف الهندية الرئيسية: "إليك بعض النصائح السهلة لمساعدتك على تحديد ما إذا كانت الرسالة التي تصلك عبر واتساب صحيحة".

وأوضحت الإعلانات أنه: "إذا قرأت شيئا يجعلك غاضبا أو خائفا، فلتتساءل ما إذا كانت قد تمت مشاركتها لتجعلك تشعر بهذا. وإذا كان الجواب نعم، فإنه عليك التفكير مجددا قبل مشاركتها مرة أخرى".

وجاء في إعلان آخر أن الرسائل التي تحتوي على خدع وأخبار مزيفة غالبا ما يكون بها أخطاء إملائية.

ووردت تقارير في وسائل الإعلام الهندية عن عدد من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي ترتكبها مجموعات في الشهور الثلاثة الماضية، والتي تقول الشرطة إنها نجمت عن شائعات تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ولا سيما واتساب.

وحذرت إحدى الشائعات من أن هناك خاطفين يجوبون الشوارع. ونقلت الحكومة الهندية استياءها الأسبوع الماضي إلى واتساب مما وصفته بـ"الرسائل غير المسؤولة والمتفجرة" وطلبت اتخاذ إجراءات فورية لوقف انتشارها.

وحملت إعلانات واتساب عنوان "معا نستطيع أن نحارب المعلومات الكاذبة".

ومن بين النصائح الأخرى لتحديد الأخبار المزيفة: ضرورة التحقق أكثر من مرة من الأنباء؛ والتحقق من هوية مصدر الرسالة الأصلي. والتحقق بشكل منفصل إذا كانت المعلومة يصعب تصديقها؛ والتحقق عبر الانترنت من مصدر الصور التي تحتويها الرسائل.