أداة رقمية مجانية لحماية «الراوتر»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة سيمانتك أخيراً أداة VPNFilter Check الرقمية المجانية التي تساعد الأفراد والمؤسسات على تحديد ما إذا كان جهاز «الراوتر» الذي يتصل بالإنترنت مصاباً ببرمجيات VPNFilter الخبيثة التي تستولي على كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين والكثير من البيانات السرية الأخرى.

ويصل عدد الأجهزة المشكوك بإصابتها بهذه البرمجية إلى أكثر من نصف مليون جهاز. وتعمل البرمجية على تثبيت برنامج ملحق يراقب ويعدل حركة البيانات عبر شبكة الإنترنت من خلال جهاز التوجيه المصاب، وهو ما يسمح لمجرمي الإنترنت بضخ محتوى ضار أو الاستيلاء على كلمات المرور والمعلومات السرية والحساسة الخاصة بالمستخدم.

وتعمل أداة VPNFilter Check المتوفرة على موقع الشركة على تحديد ما إذا كانت حركة تدفق البيانات قد تم تغييرها من قبل جهاز توجيه مصاب بهذا النوع من البرمجيات الضارة.