المدن الذكية تقفز بسوق تقنية المعلومات في الإمارات إلى 20 مليار درهم 2018

المصدر: دبي - البيان

قال جوليان بيرتن المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» العالمية في الإمارات إن المدن الذكية والمشاريع العملاقة المتصلة مثل إكسبو 2020 إلى جانب النمو الكبير في المؤسسات الذكية في الدولة، من شأنها أن تدفع عجلة نمو سوق تقنية المعلومات في الإمارات لتصل إلى 20 مليار درهم خلال العام الحالي 2018.

وبدأت الشركات الإماراتية التحول بشكل متزايد إلى مؤسسات ذكية عبر تبني حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلات، وإنترنت الأشياء والتحليلات المتطورة، لإحداث التغيير في عمل القطاعات المتنوعة، وتحسين الإنتاجية باستخدام البيانات، وتعزيز بيئات العمل الرقمية بهدف تقديم خدمات مميزة والارتقاء بتجارب العملاء.

وأشارت توقعات مؤسسة «بي إم آي للأبحاث» إلى أن قيمة سوق تقنية المعلومات سوف تصل إلى 20 مليار درهم هذا العام بفضل نمو وتسارع تبني التقنيات الجديدة من قبل الشركات إلى جانب عملية التحول الرقمي التي انطلقت في كل أرجاء الدولة، ومشاريع المدن الذكية، وتحضيرات معرض إكسبو 2020 دبي.

وأشار بيرتن إلى أن أكبر المستفيدين من عملية التحول الرقمي في الإمارات هم الشركات التي ستحظى بالسبق في تبني هذه التقنيات، حيث إن الممارسات العملية التي تتيحها، ستمكنهم من تسريع عملية الابتكار وتجاوز منافسيهم.

وقال: «تشارك إس إيه بي الابتكار مع المؤسسات والشركات الإماراتية بمختلف أحجامها وعلى امتداد جميع قطاعات العمل الرأسية من أجل مساعدتهم على تبني أفضل الممارسات الكفيلة بتحسين حياة الأشخاص اليومية، خصوصاً في تمكين مشاريع المدن الذكية والفعاليات الضخمة المتصلة».