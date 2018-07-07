كاميرا فائقة جديدة من «باناسونيك»

المصدر: دبي - البيان

تتميّز كاميرا LUMIX DC-G9 من «باناسونيك» بأدائها العالي ضمن جميع مجالات وحالات التصوير، ما منحها جائزة «أفضل كاميرا مدمجة CSC عديمة المرآة للخبراء» خلال حفل توزيع جوائز جمعية الصور التقنية الصحافية (TIBA)، حيث حظيت هذه الكاميرا بإشادة كبيرة حيال قدرتها على تقديم أعلى درجات الجودة للصور الملتقطة مصحوبة بمعدل الإطارات المذهل.

وتقدم الكاميرا صوراً بسرعة 60 إطاراً في الثانية بتنسيق JPEG وRAW، فضلاً عن توفير وضع تصوير عالي الدقة ينتج صوراً ثابتة مذهلة بدقة 80 ميجابكسل، لالتقاط صور لا تضاهى للطبيعة.

كما تتميز الكاميرا بشاشة عرض خلفية قابلة للإمالة والتدوير بمقاس 3 إنشات، مع Viewfinder بتقنية OLED والذي يقدم مستويات وضوح فائقة، لتتمكن الكاميرا بالتالي من ضمان التقاط صور مذهلة في كل مرة.