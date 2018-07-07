كبل «بيلكن» يربط «آيفون» بستيريو السيارات

المصدر: دبي - البيان

أكدت «بيلكن» المتخصصة في صناعة ملحقات الأجهزة المحمولة إنها بدأت تلقي الطلبات المسبقة على كبلها الصوتي البالغ قطره 3.5 مم مع قابس Lightning Connector.

والذي يسمح لمستخدمي «آيفون» بوصل هواتفهم مباشرة بأجهزة ستيريو السيارات أو مكبرات الصوت المنزلية بكبل واحد فقط، والاستغناء عن طرفيات «بلوتوث» المستخدمة عادة لتحويل الموسيقى من «آيفون» إلى مكبرات السيارة، خصوصاً وأن الكبل الجديد يسمح بالحصول على صوت عالي النوعية والدقة عبر تحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية. وسيتوفر الكبل الحائز على اعتماد MFi والمتوافق بالكامل مع أجهزة iOS، بأطوال عديدة تتيح للمستخدمين إمكانية الاستماع للموسيقى أو أي محتوى صوتي آخر في المنزل أو في السيارة بكل حرية.