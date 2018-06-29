بالفيديو.. ابتكار يحمي الهاتف عند السقوط

المصدر: البيان الالكتروني

ابتكر ألماني حلا للأشخاص الذين يوقعون هواتفهم المتحركة باستمرار، وذلك من خلال "غطاء سحري" يضم نوابض خفية، تظهر فقط في حال تعرض الهاتف للسقوط، وتعمل بسرعة لحمايته.

وابتكر الطالب فيليب فرينزيل غطاء للهاتف، توجد في حوافه نوابض مخفية، لا تظاهر إلا في حال تعرض الهاتف للسقوط، وذلك كي لا تعيق حامل الهاتف أو تأخذ مساحة كبيرة من جيب أو حقيبة الشخص ، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وفي حال تعرض الهاتف للسقوط، فإن الغطاء مزود بأجهزة استشعار تدفع النوابض للخروج من مكانها بحيث ترتطم هي في الأرض بدلا من الهاتف نفسه، وفق ما ذكر موقع "بزنس إنسايدر".

يذكر أن الغطاء الجديد ما زال في طور التطوير وليس متاحا للبيع، كما أنه يعمل بفاعلية فقط في حال سقوط الهاتف على أرض مستوية.