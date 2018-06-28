هونر تمنح الروبوت صوفيا هاتفها الذكي الأول

المصدر: البيان الإلكتروني

منحت شركة هونر، الروبوت الشبيه بالبشر "صوفيا" والحاصلة على الجنسية السعودية، أحدث إنجازاتها لدخول مجال الذكاء الاصطناعي معاً، ويمثل استخدام الذكاء الصناعي سبيلاً إلى مستقبل خلّاق ومبدع، بينما يساهم استخدام التقنية في الكاميرا بتغيير ملامح التصوير الفوتوغرافي للأجيال المستقبلية والحالية.

وتحتفل هونر وصوفيا بتعاونهما معاً من خلال مقطع فيديو يظهر الروبوت فيما تستخدم صوفيا هاتف Honor 10 وتستعرض وظائفه الرائعة في التصوير باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويشار إلى أن الهاتف الذكي الذي أطلق حديثاً، ويتمتع بمزايا وتقنيات المستقبل، يضم كاميرا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بحيث يمكنها التقاط الصور واستخدام إمكانات التعلّم الآلي لتصوّر آلياً ما "تعتقد" أنه مثير للاهتمام. وعند التقاط صورة باستخدام هاتف Honor 10، تستجيب الكاميرا لظروف الإضاءة وتعبيرات الوجه وغيرها من السمات التي تميّز الصور الاحترافية المتقنة.

وتتميز وظيفة تفعيل الذكاء الاصطناعي في هاتف Honor 10 بالسهولة الفائقة – فما على المستخدم سوى النقر على أيقونة AI عند فتح تطبيق الكاميرا لتعمل الوظيفة فوراً، وعند تفعيله يقوم الهاتف تلقائياً بتعديل إعدادات الكاميرا لتصوير موضوع الصورة بأفضل الظروف بناء على البيانات الواردة من تحليل أكثر من 500 سيناريو في 22 فئة مختلفة.

ويستطيع نمط الذكاء الاصطناعي في الجهاز تحديد ملامح الأجسام والأشياء المحيطة آلياً – كالسماء والنباتات والأشخاص أو حتى شلالات المياه، وتحديد مواقعها على الفور، وتتسم صوفيا بكونها روبوتاً يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي – تماماً كما يستخدم هاتف honor 10 الذكاء الاصطناعي لرؤية الأشخاص والكشف عن الأشياء. يمكن لصوفيا القيام بأمور تفوق الهاتف بقليل، كفهم الحوارات وتكوين العلاقات.