«فيسبوك» يضيف خاصية إبلاغ المستخدمين مدة التصفّح

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

يستعد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إضافة خاصية جديدة إليه تساعد المستخدمين في معرفة الزمن الذي يقضونه في استخدام الموقع كل مرة بدقة. تحمل الخاصية الجديدة التي تقرر إضافتها إلى الإصدار الجديد من تطبيق «فيسبوك» للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «أندرويد» اسم «وقتك على فيسبوك».

وهذه الخاصية ستخبر المستخدم بالمدة الزمنية التي يقضيها في استخدام التطبيق عبر هاتفه الذكي في كل مرة يتصفح فيها الموقع خلال آخر سبعة أيام، ومتوسط الوقت يومياً. كما يمكن للخاصية الجديدة إصدار تنبيه للمستخدم إذا ما انتهت المدة التي حددها لنفسه لاستخدام الموقع.

ونقل موقع «تك كرانش» عن متحدث باسم «فيسبوك» القول «نعمل على تطوير طرق جديدة لكي نتأكد من أن الوقت الذي يقضيه الناس على فيسبوك هو وقت يتم قضاؤه بطريقة جيدة».