«سامسونغ» تخطط لإطلاق هاتف بشاشتين من الأمام والخلف

المصدر: سيئول- وكالات

أكدت شركة «سامسونغ» في وقت سابق أنها تعمل على هاتف ذكي قابل للطي يحتوي على شاشتين، وهو الهاتف الذي ظهرت عنه الكثير من التسريبات والشائعات، لكن هذا ليس الهاتف الذكي الوحيد المختلف في خط إنتاج الشركة، إذ كشفت بعض التقارير أنها تعمل على هاتف ذكي جديد يحتوي أيضاً على شاشات مزدوجة ولكنه يتكون من قطعة واحدة، حيث جاءت أول إشارة إلى هذا الهاتف عبر براءة اختراع حصلت عليها الشركة.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندي، يظهر ملف براءة الاختراع أن الهاتف الذكي يوفر شاشة بدون حواف في الأمام، وهو شيء مشابه لهاتف iPhone X، أما ما يثير الاهتمام هو أن الجزء العلوي في الخلف يأخذ تصميما آخر، إذ يقال إن الشاشة الثانية تضع الكاميرا الخلفية وإعداد الفلاش في أعلى الزاوية اليسرى.