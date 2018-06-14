«آبل» تصلح مشكلة سرعة نفاد بطارية «آيفون»

اعترفت شركة آبل بوجود مشكلة في الإصدار التجريبي iOS 11.4 الذي أطلقته الشركة منذ عدة أيام والتي تتعلق بسرعة استهلاك طاقة البطارية، وقد أطلقت الشركة تحديثاً جديداً لمطوري البرامج للاختبار، ومن المنتظر أن تطرح قريباً الإصدار التجريبي العام لمستخدميها.

وكانت آبل قد أطلقت أخيراً تحديث iOS 11.4 لمستخدميها، والذي جاء لإصلاح بعض المشكلات الأساسية بنظام التشغيل السابق، إلا أنه في نفس الوقت أدى لظهور مشكلة أخرى، حيث ادعى بعض مستخدمي هواتف آيفون أنه بعد التحديث، أصبحت بطاريات أجهزتهم تستنزف بمعدل أسرع، وقد تم الإبلاغ عن نفس المشكلة من قِبل الكثير من المستخدمين.