تعرّف إلى ميزات نظام تشغيل IOS 12 الجديد لهواتف «آيفون»

صمم نظام 12 IOS ، الذي أعلنت «آبل» عن ميزاته الأسبوع الماضي، لجعل المهام اليومية على هواتف «آيفون» وأجهزة «آيباد»، أكثر سرعة واستجابة. ويتميز هذا النظام بميزات عملية عديدة، ربما أهمها، جعل تطبيقات الواقع المعزز أكثر حيوية وديناميكية.

وفي ما يلي أبرز 8 ميزات جديدة لهذا النظام الأحدث والأكثر تطوراً من «آبل»، الذي سيتوفر في سبتمبر المقبل لعامة المستخدمين، كتحديث مجاني للبرامج لأجهزة «آيفون 5s» أو أحدث، وجميع موديلات «آيباد إير» و«آيباد برو»، و«آيباد» من الجيل الخامس والسادس.

سرعة الاستجابة

يزيد النظام سرعة تشغيل الكاميرا بنسبة 70 %، كما ستزداد سرعة ظهور لوحة المفاتيح على الشاشة بنسبة 50 %. وحتى مع تشغيل عمليات عديدة في النظام، يتم تشغيل التطبيقات بما يصل إلى ضعف السرعة.

تجارب الواقع المعزز المشتركة

يسمح ARKit 2 للمطورين، بتصميم تطبيقات مبتكرة للواقع المعزز، على أكبر منصة للواقع المعزز في العالم، مع أدوات جديدة لدمج التجارب المشتركة، وتجارب مستمرة للواقع المعزز، مرتبطة بموقع معين، والتعرف إلى العناصر وتتبع الصور، ما يجعل تطبيقات الواقع المعزز أكثر حيوية وديناميكية.

رموز «مي موجي»

تمنح «ميموجي»، القدرة على إنشاء صورة ممتعة قابلة للتخصيص، مع قابلية استخدامها داخل تطبيق الرسائل iMessage، من خلال الاختيار من بين شخصيات متنوعة وشاملة لتصميم شخصية فريدة. كما تمت توسعة مجموعة الرموز، لتشمل شخصيات الشبح ودب الكوالا والنمر وديناصور «تي ركس»، مع إمكانية الغمز بالعين واستشعار اللسان لالتقاط المزيد من التعبيرات.

اختصارات «سيري»

يستطيع المستخدمون تخصيص اختصارات «سيري»، من خلال إنشاء أمر صوتي بسيط لبدء المهمة، أو من خلال تنزيل تطبيق الاختصارات Shortcuts الجديد.

لإنشاء مجموعة من المهام من تطبيقات مختلفة، يمكن تنفيذها بنقرة بسيطة، أو بأمر صوتي مخصص. وتتوسع ميزة الترجمة في «سيري»، لتشمل أكثر من 40 زوجاً من اللغات، مع معلومات إضافية حول الرياضة والمشاهير والأطعمة والتغذية. يستطيع Siri أيضاً، عرض الصور المفضلة بحسب الشخص أو المكان أو الفعالية أو الوقت أو الموضوع.

الصور

تعرض صفحة «لك» For You، الجديدة، اللحظات المفضلة في مكان واحد، حيث تجمع بين الذكريات والألبومات المشاركة عبر iCloud. كما تسهل ميزة اقتراحات المشاركة الجديدة من مشاركة الصور مع الأصدقاء، وتطلب من الأصدقاء الذين يستلمون الصور مشاركة الصور والفيديوهات التي تكون لديهم من الرحلة أو الفعالية نفسها.

كما تعرض اقتراحات البحث الفعاليات والأشخاص والأماكن والمجموعات والفئات وعمليات البحث الحديثة ذات الصلة.