«إل جي» تطلق في الإمارات تشكيلة أجهزة تلفاز أوليد 2018

كشفت «إل جي إلكترونيكس» مؤخراً عن تشكيلتها الجديدة من أجهزة تلفاز أوليد 2018، في معرضها الذي تقيمه في مول الإمارات في دبي، لتقدم للمستهلكين الفرصة للاطلاع عن قرب للمرة الأولى على تلك الأجهزة الأنيقة فائقة النحافة والغنية بالمزايا والتقنيات المتقدمة التي ترتقي بمستويات الترفيه في أي منزل تحل فيه.

وتبرز على رأس تلك المزايا جودة الصورة التي تولدها بالاعتماد على معالجات ألفا 9 الحصرية المتقدمة من إل جي، فترسم الصور بتفاصيل مذهلة وتنتج اللون الأسود الحقيقي وتولد الألوان بدقة لا تكاد تفرقها عن الواقع. حضر حدث إطلاق أجهزة التلفاز عدد من خبراء شركة دولبي أيضًا، لإبراز المزايا المتقدمة لتقنيتي دولبي فيجن ودولبي آتومس المدمجتان في تشكيلة أجهزة تلفاز إل جي أوليد 2018، فهما تقدمان تجربة مشاهدة سينمائية منزلية لا تضاهى.

وقال يونغ جوين تشوي، رئيس إل جي إلكترونيكس الخليج، بهذه المناسبة «نفخر كثيرًا بإطلاق تشكيلتنا الجديدة من أجهزة تلفاز أوليد فنحن نسعى دائمًا لتقديم أفضل الابتكارات لعملائنا، ومنها هذه التجربة غير المسبوقة للترفيه المنزلي باستخدام تشكيلة أجهزة تلفاز أوليد 2018 الجديدة.

وعلى رأسها جهاز سيجنتشر أوليد دبليو 8 النحيف إلى درجة تشبه ورق الجدران. وكل شيء في أجهزة التلفاز الجديدة -من التصميم الأنيق المتفوق إلى القدرات السمعية والبصرية المتقدمة-يؤكد التزام إل جي المستمر بريادة هذا القطاع، وخاصة مع جهاز التلفاز سيجنتشر أوليد دبليو 8 وول بيبر التي يشبه لوحة فنية ترتقي بمزايا التلفاز إلى المستوى التالي. نحن مسرورون جدًا بوجودنا في هذا المعرض في دبي، ومتحمسون لإطلاق تشكيلتنا الجديدة لعملائنا في الخليج».