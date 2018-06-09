وسادة شحن لاسلكي من «بيلكن»

طرحت «بيلكن» للشراء عبر الموقع الإلكتروني Belkin.com، مؤخراً، قاعدة «بوست آب» Boost Up، ووسادة «بوست آب بولد» Boost Up Bold، التي تشحن لاسلكياً.

وباستطاعة 7.5 واط، هواتف «آيفون إكس» و«آيفون 8» و«آيفون 8 بلس» «سامسونغ» و«إل جي» و«سوني»، واستطاعة 7.5 واط لهواتف «سامسونغ»، وحتى 10 واط لجميع الأجهزة الأخرى، التي تدعم خاصية Qi، بما في ذلك هواتف «إل جي» و«سوني». وصمم الشاحنان بعناية كبيرة، وعلى نحو يقلل من التشويش.

ويحمي جميع وظائف الهاتف أثناء عملية الشحن، علاوة على تزويدهما بسلك يبلغ طوله 15 قدماً، يعمل بالتيار الكهربائي المتناوب، ويتاح بألوان متعددة، بحسب توفره في كل منطقة، بما في ذلك ألوان: «ميدنايت بلاك» الأسود، و«سنو كاب وايت» الأبيض.