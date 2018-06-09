سماعات «بوز» رفيق مثالي للياقة

تعتبر سماعات «فري ساوند بورت» من «بوز» رفيقاً مثالياً للتمارين الرياضية، والاستماع للموسيقى في آنٍ واحد، وذلك من خلال سماعتين صغيرتين رائعتين.

وستضمن السماعات المصنوعة من السيليكون بفضل تصميمها الذي يناسب تماماً حجم أذنين المستخدم عدم وقوع السماعة أثناء التدريب المكثف والمركز. وتتميز السماعة بحصولها على شهادة IPX-4 لمقاومة الماء والعرق، لتكون قوية بما يكفي لتحمل أصعب أنواع التدريبات تحت المطر أو الشمس.

وداخل صالة رياضية أو في الهواء الطلق. وتسمح السماعة بالاستماع إلى الموسيقى بشكل قوي وواضح دون أي تقطع لمدة تصل إلى 5 ساعات. وبالإضافة إلى ذلك، تم تزويد السماعات ببطارية شحن محمولة إضافية توفير شحنتين كاملتين للبطارية بما يعادل 10 ساعات.