خطأ في فيسبوك يغيّر إعدادات الخصوصية لـ 14 مليون مستخدم

اعتذر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أمس الخميس بعد أن تسبب خطأ في تغيير إعدادات الخصوصية لملايين المستخدمين، ما جعل منشوراتهم تظهر في الوضع العام، أي لأي مستخدم آخر، لعدة أيام في شهر مايو الماضي.

ويخضع موقع التواصل الاجتماعي بالفعل لضغوط كي يعمل على تحسين معايير الخصوصية وحماية البيانات الخاصة إثر فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا في أبريل الماضي.

وغيّر الخطأ التقني إعدادات النشر الافتراضية من الوضع الخاص إلى العام عند ما يصل إلى 14 مليون مستخدم بدءًا من 18 مايو. وبدأ فيسبوك في إصلاح التغييرات في 22 مايو.