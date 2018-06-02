«إيليت بوك 1050» حاسوب نحيف ببطاقة رسوم متطورة

كمبيوتر «إيليت بوك 1050» من «إتش بي» هو أول كمبيوتر محمول للأعمال بالغ النحافة في العالم مزود ببطاقة رسومات نيفيديا GeForce® GTX 1050.

يتميز الحاسوب بأداء قوي مع معالج اختياري سداسي المراكز وما يصل إلى 4 تيرابايت من مساحة التخزين باستخدام محرك أقراص SSD.

وهو ما يجعله مثاليًا للشخص الذي يحتاج إلى أداء يعتمد عليه مع تصميم أنيق. إلى جانب غطاء الكاميرا الاختياري من HP لحماية كاميرا الويب في حال حدوث اختراق، ويمتلك الجهاز بطارية قادرة على الصمود حتى 16 ساعة من أجل الاتصال والإنتاجية طوال اليوم. ويتوقع أن يصبح الحاسوب متوفرًا في الإمارات في شهر يوليو المقبل.