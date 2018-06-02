«غوغل» تخطّط لطرح هواتف «بيكسل 3» في أكتوبر

تخطط شركة غوغل لطرح الجيل الثالث من هواتفها الذكية الرائدة Pixel 3 في فصل الخريف من هذا العام، بما في ذلك نموذج بشاشة ممتدة تقريباً من الحافة إلى الحافة.

وذلك وفقاً لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ يعتمد على تصريحات أشخاص مطلعين على المسألة، حيث يشير إلى سعي عملاقة البحث لزيادة أرباحها من تشكيلة الهواتف التي حصلت على استحسان النقاد، وفق ما ذكره موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وتنوي الشركة طرح نموذجين من الهاتف على الأقل، بشكل يشابه ما حصل خلال السنوات السابقة، بحيث من المحتمل أن يطلق على هذه الأجهزة Pixel 3 و Pixel 3 XL، حيث تم تصميم الهاتف الأكبر بشاشة شبه كاملة ممتدة من الحافة إلى الحافة، باستثناء وجود حافة سفلية ضمن الهاتف أكثر سماكة، مع تواجد نتوء في الحافة العلوية من الجهة الأمامية.

وتعتبر هواتف بيكسل Pixel الذكية من «غوغل» من أفضل الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، ولكنها لا تزال متخلفة كثيراً عن أجهزة آيفون iPhone من آبل ومنتجات شركة سامسونغ من حيث المبيعات والحصة السوقية، حيث تمكنت «غوغل» من شحن أقل من 4 ملايين جهاز في عام 2017 بأكمله.

وتنوي «غوغل» الاستمرار في تحديث خط هواتف بيكسل Pixel سنوياً، حيث إنها ترى أن قسم الأجهزة مهم لمستقبل الشركة على المدى الطويل.

وكما فعلت خلال العامين الماضيين فإنها تخطط لطرح الهواتف الجديدة في شهر أكتوبر، أي بعد حوالي شهر تقريباً من موعد إعلان شركة آبل عن أحدث هواتف آيفون، بحيث ستكون شركة فيريزون Verizon، وللسنة الثالثة على التوالي، هي الشريك الحصري فيما يتعلق بالهواتف الجديدة ضمن الولايات المتحدة.