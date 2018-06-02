أول جهاز تكييف بالتبريد من دون هواء من «سامسونغ»

يستخدم جهاز التكييف سبليت الجداري الجديد من «سامسونغ» تقنية التبريد من دون هواء Wind-Free التي طورتها الشركة.

حيث تعمل هذه التقنية على نشر الهواء البارد بشكل انسيابي داخل الغرفة مع خفض استهلاك الطاقة بشكل كبير وملحوظ - ما يوفر للعملاء جواً داخلياً مثالياً دون أي إزعاج نتيجة تدفق الهواء البارد مباشرة. ومن خلال القدرات والخصائص الثورية التي يتميز بها هذا الجهاز، يمكن للعملاء الاستمتاع بأجواء منزلية باردة ومريحة دون أي إزعاج نتيجة تدفق الهواء البارد مباشرة.

إضافة إلى استفادتهم من انخفاض معدل استهلاك الطاقة وبالتالي خفض فواتير الكهرباء. وباستخدام الضاغط المدعوم بتقنية العاكس الرقمي ثماني الأقطاب، يتدفق الهواء البارد في أرجاء الغرفة بشكل أسرع وأكثر انتشاراً بنسبة 63% من أجهزة التكييف التقليدية.