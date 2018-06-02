مزايا جديدة لهواتف سامسونغ «غالاكسي جيه»

تتميز هواتف «غالاكسي جيه» Galaxy J الجديدة من سامسونغ بتصميم أنيق ورائع مع كاميرا أمامية وخلفية فعالة وشاشات سوبر أمولد من سامسونغ، ما يجعلها مثالية لناحية الأداء.

وتستمر هذه الهواتف في ترقية المعايير باستخدام تصميم إنفينيتي، ما يمنح المستخدمين مساحة عرض أكبر بنسبة 15% دون زيادة الحجم الإجمالي للجهاز.

وتتميز هذه الأجهزة بنسبة عرض تبلغ18.5:9، حيث توفر تجربة مشاهدة متكاملة ومساحة أكبر للتصفح. ويتمتع الهاتف بكاميرا ذات قدرات هائلة، مع عدسة منخفضة الفتحة، تسمح للمستهلكين بالتقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع جودة فائقة بغض النظر عن الوقت التي التقطت فيها الصورة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل.