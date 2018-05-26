15 % نمو الإنفاق على الإلكترونيات الاستهلاكية

توقّع أنطوني بيتر مدير قسم العمليات والاتصال المؤسسي في «باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق» نمو معدلات الإنفاق على الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة بنسبة لا تقل عن 15% بنهاية موسم رمضان والعيد الحالي، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك بالتزامن مع «الطفرة» في التخفيضات والعروض الترويجية على الإلكترونيات هذا الموسم، علاوة على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم بكرة القدم مع الاحتفالات بعيد الفطر السعيد، التي ستعزّز من مبيعات أجهزة التلفاز بشكل خاص.

وأكّد بيتر في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي أن سوق الإمارات يعتبر أحد أكثر الأسواق أهمية في الشرق الأوسط، متوقعاً نمو إجمالي سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الدولة بنسبة 7.7% ليصل إلى 14 مليار درهم هذا العام، قياساً بـ 13 ملياراً العام الماضي، مؤكداً النظرة الإيجابية لهذا السوق في 2019.

وأضاف: يتجه المستهلكون نحو الإنفاق مدفوعين بتقاليد تبادل الهدايا في مثل هذه الفترة من العام. ويعمد المستهلكون في الإمارات إلى شراء الهدايا لأفراد العائلة والأصدقاء خلال رمضان، ما يبرز أهمية التخفيضات والعروض الترويجية التي يقدمها تجار التجزئة في التأثير على سلوكيات المستهلكين، ودفعهم نحو زيادة معدلات الإنفاق. وكما أشرت سابقاً، يتزامن انطلاق منافسات بطولة كأس العالم بكرة القدم مع الاحتفالات بعيد الفطر السعيد، مما سيعزز من مبيعات أجهزة التلفاز. وفي محفظة منتجاتنا، تحقق مبيعات العصّارات وأجهزة تحضير الطعام وأفران المايكروويف وفرّامات اللحم ارتفاعاً ملحوظاً في هذه الفترة من العام.

كما أنه ومع اقتراب احتفالاتنا بالأعياد، ينتقل التوجه نحو اختيار الهدايا للأصدقاء وأفراد العائلة بما في ذلك ترقية الأجهزة الكهربائية المنزلية. كما تشهد هذه الفترة ارتفاعاً واضحاً في الاهتمام بمنتجات الجمال والعناية الشخصية.

عروض

وحول العروض التي طرحتها باناسونيك خلال رمضان والعيد، أوضح بيتر: انطلقت حملتنا الرمضانية مؤخراً تحت عنوان «أحضري الجودة لمنزلك» مع مجموعة «باناسونيك» المتميزة من أجهزة المطبخ.

وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية وجبات الطعام الشهية المحضرة لإغناء الموائد الرمضانية مع العائلة والأصدقاء، نود مساعدة عملائنا للاستمتاع بتجربة طهي سهلة وسلسة عبر تقديم أدوات مطبخ من الدرجة الأولى، مثل فرّامات اللحم وأفران المايكروويف والعصّارات وأجهزة تحضير الطعام، والتي تتألق جميعها بدقة الصناعة اليابانية وجودتها العالية وخواصها المبتكرة وأدائها الموثوق. ونحن بصدد إطلاق حملة العيد التي ستركز على منتجات الجمال والعناية الشخصية.

إذ نملك تشكيلة واسعة من المنتجات في هذه الفئة، ومن بينها ماكينات تشذيب اللحية، وماكينات الحلاقة والتشذيب للجسم وماكينات إزالة الشعر لتعزيز أناقة الرجل؛ ولجمال المرأة، نقدم ماكينات إزالة الشعر، فضلاً عن أجهزة تمليس الشعر ومجففات الشعر وأحدث النماذج المعززة بتقنية «نانو» التي تمتلك «باناسونيك» حقوق ملكيتها، للمساعدة في الحفاظ على صحة الشعر وحيويته.

استثمارات

ولفت بيتر إلى أن «باناسونيك» تسعى لتطوير المزيد من المنتجات الكفيلة بتلبية احتياجات المستهلكين المحليين بوجه خاص، من خلال الاستثمار في أبحاث التطوير لتحقيق ذلك، والاعتماد في الوقت ذاته على خبرة الشركة في مجال التقنية لابتكار حلول يمكنها المساهمة في تحقيق «حياةٌ أفضل، عالمٌ أفضل» لعملائنا.

وحول العوامل التي ستؤثر على أداء سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات خلال الفترة المقبلة، قال بيتر: يضم السوق العديد من العلامات التجارية التي تقدم منتجات مماثلة، وبأسعار منافسة للغاية.

وبوجود هذه التشكيلة الواسعة من الخيارات، نتوقع أن يتجه العملاء ذوو الرؤية والمعرفة نحو شراء المنتجات ذات الجودة العالية بعيداً عن إغراءات الأسعار المنخفضة. ولا يزعجنا ذلك نظراً لتركيزنا الأساسي على معايير الجودة، والاعتماد على التقنيات المتطورة وأفضل الميزات في فئتها، والتي لطالما توقعها عملاؤنا المتميزون.

ونرى في تحسين انتشار علامتنا التجارية واحدة من أبرز استراتيجيات «باناسونيك» هذا العام. ونخطط للعمل مع شركائنا المحليين لزيادة أنشطة التسويق وتحسين قنوات التوزيع لتوسيع نقاط الاتصال مع عملائنا، فضلاً عن تحسين عروض المتاجر لتوفير التشويق والتجربة الفريدة للمستهلكين المستهدفين.

وعلاوة على ذلك، نعتزم تقوية حملتنا التسويقية واسعة النطاق، والتي تحمل اسم «صنّاع الجودة، بإتقان ياباني»، واستكمالها بمختلف العروض الترويجية طوال العام لنكون الخيار الأول في قائمة تفضيلات المستهلكين.

وحول أبرز المنتجات التي تنوي «باناسونيك» طرحها في الإمارات، أضاف بيتر: عملنا طوال السنين الماضية على ترسيخ المكانة التي تتبوأها علامتنا التجارية في السوق فيما يتعلق بالأجهزة الصغيرة.

وسنحافظ في هذا العام على قوة فئة أجهزتنا الصغيرة، مع التركيز في الوقت نفسه على تنمية منتجاتنا الكهربائية الرئيسية، مثل التشكيلة الواسعة من أجهزة التلفاز والغسالات والثلاجات ومكيفات الهواء. وسنطرح العديد من النماذج الكفيلة بدفع عجلة نمو شركتنا بناء على ما نراه من إمكانات هائلة في فئة الأجهزة الكهربائية الرئيسية.