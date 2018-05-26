معالجات هواتف آيفون A12 تدخل عملية الإنتاج

بدأت شركة تصنيع أشباه الموصلات TSMC التايوانية، والتي تعد الشريك التصنيعي الرئيسي لشركة آبل، عملية الإنتاج الضخمة للجيل التالي من المعالجات المفترض تواجدها ضمن تشكيلة هواتف آيفون iPhone الجديدة لهذا العام، وذلك وفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرغ.

ومن المتوقع أن يطلق على هذه الرقاقة اسم A12، بالإضافة إلى كونها أول رقاقة معالجة تستخدم عملية التصنيع 7 نانومتر في جهاز تجاري.

ويوضح التقرير أن استخدام عملية التصنيع هذه ضمن رقاقة A12، والتي تشكل القلب النابض لهواتف آيفون، سوف تساعد على جعلها أسرع وأصغر وأكثر كفاءة من رقاقات المعالجة المصنعة وفق تقنية 10 نانومتر، والتي تستخدمها آبل حاليًا في هواتف «آيفون 8» و«آيفون 10 X»، بحيث تسمح عملية تبديل تقنية التصنيع إلى 7 نانومتر بتحسين الأداء وزيادة الكفاءة والحفاظ على مساحة داخلية أكبر.