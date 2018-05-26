«إتش تي سي» تعزّز حضورها في السوق الإماراتي بإطلاق «+U12»

حققت كاميرا هاتف «U12+» الجديد من «إتش تي سي» HTC تقييم 103 من مقياس DxOMark للتصوير، لتتربع كاميرا هذا الهاتف على عرش الكاميرات الأكثر احترافية في سوق الهواتف الذكية لغاية يونيو 2018 على الأقل.

وأكّد راميت هاريسينغاني، رئيس قسم المبيعات في شركة إتش تي سي بالشرق الأوسط وأفريقيا، خلال إطلاق الهاتف في دبي، أن الشركة تهدف إلى تعزيز حصتها السوقية الإماراتية من خلال هذا الهاتف الذي يتوقع أن يرفع من سقف معايير صناعة الكاميرات في الهواتف الذكية، مشيراً إلى أن الهاتف سيتوفر في أسواق الإمارات في منتصف شهر يونيو المقبل.

وتم تزويد «U12+» بالجيل الثاني من تقنية «إيدج سينس 2» Edge Sense 2 التي تضفي طابعاً فطرياً وأكثر سلاسةً عند التفاعل والتعامل مع الهاتف، فضلاً عن تمكين المستخدم من أداء مهام كثيرة باستخدام يد واحدة.

وقررت «إتش تي سي» مجدداً أن تخطو خطوة جريئة عبر وضعها كاميرتين في الخلف والأمام، وبذلك تكون «إتش تي سي» أول من يضع كاميراتين على الجهة الأمامية في جهازها الرئيس، وبهذه الكاميرات الأربع حصل جهازHTC U12+.

ويقدم الهاتف الجديد خصائص تصوير مبتكرة مدعوماً بميزات جديدة، أبرزها تأثير Bokeh الذي يمكن المستخدم من التقاط أفضل صور الـ Bokeh مع انتقال أكثر دقة بين الجسم المصور والخلفيات، إضافة إلى الضبط التلقائي «أوتو فوكس 2» الذي يدعم قدرات الضبط التلقائي لضمان التقاط الأجسام أثناء الحركة السريعة ورصد تفاصيلها بوضوح، ويحتوي الهاتف، أيضاً، على خصائص مذهلة أثناء تفعيل وضعية التصوير البطيء، حيث بمقدور الكاميرا تصوير فيديوهات بطيئة بقدرة 240 إطاراً في الثانية الواحدة وبدقة 1080p.

«إيدج سينس 2» ويمكن لتقنية «إيدج سينس 2» معرفة ما إن كان المستخدم أعسر اليد أو أيمن اليد، لتسمح له بالقيام بأوامر جديدة مواكبة لجهة حمله للهاتف، فإلى جانب القدرات الكثيرة التي تقدمها هذه الميزة عبر ضغط أو (عصر) الحواف، فقد بات الجهاز يمنح طريقتين جديدتين لأداء المهام، وذلك عبر الضغط المزدوج، والضغط المستمر التي تأتي لتحل مشكل انتقال الشاشة من الوضع الأفقي إلى الوضع العمودي والعكس وخاصة أثناء الاستلقاء وذلك بمجرد الضغط المستمر على الحواف.