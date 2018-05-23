3 نماذج جديدة لشاحن آيفون

ذكرت تقارير إعلامية أن شركة "أبل" الأميركية تعتزم الكشف عن 3 نماذج جديدة من شاحن هاتف آيفون خلال هذا العام.

وقال موقع "9to5mac" التقني، الثلاثاء، إن النماذج الجديدة ستكون بأحجام مختلفة وبأسعار أرخص بكثير من نظيرتها الحالية.

ولا يتوقف الأمر هنا، إذ أن منفذ الشاحن الجديد سيكون أقل وزناً وأسرع في عملية تزويد الهاتف بالطاقة.

وذكر الموقع التقني أنه رصد تغيراً مفاجئاً من جانب "أبل" تمثل في تخفيض سعر كابل (USB-C) بنحو 25 بالمئة، إذ تراجع سعره من 25 إلى 19 دولاراً في الولايات المتحدة.

واعتبر أن إقدام "أبل" على هذه الخطوة ينطوي على أهمية كبيرة، ربما تأتي في سياق تخفيض الشركة الأميركية لسعر آيفون بنحو 200 دولار.

وكانت تسريبات ذكرت أن "أبل" تدرس خطوات من أجل تخفيض أسعار هواتف آيفون الجديدة، وذلك عن طريق تقليص تكلفة الإنتاج.