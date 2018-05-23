ميزة جديدة في "إنستغرام"

أضاف موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ميزة جديدة تتيح لمستخدميه منع صور وفيديوهات أصدقائهم من الظهور في الصفحة الرئيسية الخاصة بهم.

ووفق ما أورد موقع" "theverge"، التقني، الثلاثاء، فإن التطبيق سيدخل الخدمة الجديدة حيز التنفيذ، حيث سيكون بوسع المستخدمين منع منشورات الآخرين من الظهور في حساباتهم.

ومع ذلك سيكون بمقدور المستخدمين تصفح حسابات أصدقائهم.

وفي أي وقت، يمكن للمستخدم إلغاء الحظر المؤقت، كما لن يتم إخبار الصديق بأمر الحظر.

وجاءت هذه الخطوة المتأخرة من "إنستغرام" بسبب شكاوى المستخدمين من الكم الهائل الذي تغرق فيه حساباتهم.

ورغم أن "إنستغرام" يتيح إلغاء متابعة الآخرين، إلا أن هذا الخيار محرج لبعض المستخدمين، خصوصا عندما يعدلون عنه لاحقاً.