سلة مهملات يفتح غطاؤها بأوامر صوتية

إذا كنت منغمساً في إعداد الطعام ويداك متسختين حتى العظام، لا بد أن تتفهم كم هي مجدية فكرة سلة مهملات يفتح غطاؤها بناء على أوامر صوتية. وكانت معظم سلل القمامة في الماضي من النوع الذي يمكن فتحه باستخدام دعسة القدم، لكن تلك غالبا ما تتسخ بسهولة وتنثر الأوساخ على الجدران من حولها.

وتتصف السلة الجديدة "سيمبل هيومن" بميزات عدة، أولا هناك طريقتان لفتحها، إما بتحريك اليد فوق مجس استشعار أعلى السلة أو بالصراخ "افتحي يا سلة"، وهي عملية كثيراً عندما يكون المرء على عجلة من أمره، ويداه مليئتين بشتى أنواع الأشياء أو متسختين.

للسلة كيس يمكن تغييره بسهولة، وهي تعمل بالبطارية ويمكن تعليقها على الجدار، حسب الطلب. وتأتي بخمسة ألوان، أما ملمسها فهو من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما لا يترك أي أثر لبصمات الأصابع.