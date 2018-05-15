"هونر" تطلق هاتفا بألوان الشفق وكاميرا الذكاء الاصطناعي

أطلقت "هونر" اليوم هاتفها الذكي المميز للعام 2018 – حيث يُحيي "Honor 10"، الذي يحمل شعار "الجمال في الذكاء الاصطناعي" ويكشف عن تقنيتين مبتكرتين ورائدتين في القطاع، هما تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة AI2.0 والتي تظهر بشكل رئيسي في الكاميرا الثنائية للهاتف، وتقنية تصميم الألوان والمواد واللمسات النهائية في الجهاز، والتي تتضمن ظهراً مصنوعاً من زجاج 3D مع طلاء النانو البصري المذهل والذي يتألف من 15 طبقة من اللون البراق. وسيطرح جهاز Honor 10 بالأسواق في 22 مايو بسعر 1699 درهما إماراتيا في المحلات التجارية وعبر الموقع الإلكتروني في الامارات لعلامة "هونر".

ويتميز هاتف "Honor 10" بكاميرته الخلفية ثنائية العدسة بدقة 24 + 16 ميغابيكسل مدعمة بوحدة معالجة محايدة، ما يعني قدرتها على التعرف إلى أكثر من 500 سيناريو في 22 فئة مختلفة بشكل فوري. كما يمكنها تحديد ملامح مختلف الأجسام المحيطة وبيان حدودها.

تحظى هذه الميزة بدعم تقنية رائدة في القطاع هي تقنية تقسيم الصور وفقاً لمحتواها، والتي تسمح لجهاز Honor 10 بالتعرف على أجسام متعددة في صورة واحدة.

أما كاميراته الامامية فهي بدقة 24 ميغابيكسل ، مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي AI 2.0 ، ما يؤهلها لان تكون رفيقك الذكي لالتقاط صور السيلفي، نظراً لكونها تدعم تقنية التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه بالإضافة إلى إبراز تفاصيل الوجه والكشف عن أكثر من مائة نقطة في الوجه لدقة فائقة.

ويأتي هاتف " Honor 10" بتصميم كلاسيكي وبلون الشفق "أورورا" الجديد من كل زاوية، وهما ثمرة الجمع بين التقنيات الصناعية ذات المستوى العالمي مع العمليات الهندسية المعقدة، مما تطلب قدراً فائقاً من الدقة والإتقان. فالتصميم الجميل لهاتف Honor 10 مصنوع من 15 طبقة من الزجاج ثلاثي الأبعاد 3D على ظهر الجهاز ليمنحه بريقاً ملوناً لامعاً من جميع الزوايا سواء في الضوء الطبيعي أو في الظل.

وقد تم تصميم ألوانه الأنيقة في مركز "باريس إستيتكس سنتر" حاملاً سمات مستوحاة من تاريخ الفن والعالم الرقمي في آن واحد، ليقدم مزيجاً مذهلاً من الألوان للعملاء، وهما تدرج الأزرق والأخضر.

ويعتبر هاتف Honor 10 أول هاتف في القطاع يحتوي على نظام استشعار البصمة بالأمواج فوق الصوتية تحت الزجاج، بالإضافة إلى شاشة العرض الكامل بدقة FHD وقياس 5.84 بوصة مع تناسب الشاشة بلا إطار قدره 19:9 وتناسب 86% بين حجم الجهاز والشاشة.

ويعمل بقوة وحدة المعالجة الحيادة المستقلة، بينما تمنحه ذاكرة عشوائية 4 غيغابايت وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، كما يقوم الجهاز في عمله على أحدث واجهة للمستخدم EMUI 8.1 والتي تمثّل تحديثاً كاملاً لوظائف وقدرات البرمجيات، وبالأخص وظيفة Easy Talk التي تقلل من الضجيج في الخلفية وتقليل صوت الهواء عند الحديث باستخدام السماعات على الطريق فيما ترفع صوت الهمس في الأحاديث الهادئة.

وفي المناسبة، قال كريس سان بايغونغ، نائب رئيس هونر في الشرق الأوسط وإفريقيا: "قبل العام 2016 كانت الهواتف الذكية في معظمها تتسم بثلاثة ألوان، هي الأسود والأبيض والذهبي، و"هونر" أطلقت اللون الأزرق العام 2016 واللون الرمادي العام 2017، والآن تطلق اللون الرائع "أورورا"، الذي يمثل إنجازاً حقيقياً في تصميم الهواتف الذكية".

وأضاف كريس: "نؤمن بأن وصفة النجاح بسيطة للغاية، وهي "قدم للمستهلكين منتجاً جيداً بحق"، وهذا ما تعمل "هونر" بجد لتحقيقه كل يوم، ولكننا لا نتوقف فقط عند صنع الأجهزة الجيدة، بل نريد أن نسهم في ابتكار أسلوب حياة متجدد للشباب حول العالم، إذ إننا نستمع إليهم، ونقدم الأفكار التي تتمحور حولهم، ونشجعهم. فهم مصدر إلهامنا".

ومن خلال الأجهزة المبتكرة والاستراتيجية المركّزة والدقيقة، تواصل "هونر" ريادتها في القطاع لتحتل المرتبة الأولى في أسواق الهواتف الذكية في الصين، فيما تتوسع سريعاً في بقية أنحاء العالم.

الجدير بالذكر أن العلامة سجلت نمواً بواقع 100% في الأسواق الخارجية منذ انطلاقها، بينما شهد العام الحالي وحده حصول هاتف Honor 7X على ثلاث جوائز من كبريات وسائل الإعلام المرموقة في الشرق الأوسط، ومنها جائزة "أفضل هاتف ذكي بسعر أقل من 400 دولار لهذا العام" من "ستاف ميدل إيست" و"أفضل شاشة للعرض الكامل بهذا السعر" من "تي 3 ميدل إيست" و"أفضل هاتف ذكي بسعر أقل من 1000 درهم" من "تك رادار ميدل إيست".

وقد ساهم الدمج بين المنتجات الحاصلة على الجوائز والشراكات الواسعة في الأسواق المختلفة في تحقيق نمو قدره 200% في الدولة.

يذكر أن "هونر" هي العلامة الإلكترونية الرائدة للهواتف الذكية في مجموعة هواوي، نشأت بشعارها "للشجعان"، لتلبية احتياجات الجيل الرقمي من خلال منتجات مهيأة لاتصال بالإنترنت تحقق للمستخدمين تجربة متفوقة وتلهمهم مزيداً من العمل والإبداع، فيما تمكّن جيل الشباب من تحقيق أحلامهم.