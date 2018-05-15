فيسبوك تطلق منصة للشباب بـ 60 لغة

أطلقت فيسبوك اليوم منصة الشباب، وهي مكان مركزي للمراهقين، بستين لغة حول العالم على facebook.com/safety/youth، وذلك بهدف تثقيفهم بالمعلومات حول الحصول على أقصى استفادة من منتجات فيسبوك، مثل الصفحات والمجموعات والفعاليات والبيانات الشخصية المعلنة، والحفاظ على السلامة في ذات الوقت، بالإضافة إلى معلومات حول أنواع البيانات التي يجمعها فيسبوك وكيف نستخدمها.

كما تهدف المنصة من خلال "أصوات الأقران" إلى توضيح كيفية استخدام المراهقين لحسابهم الأول الشخصي بأسلوب جديد وإبداعي، وتقدم نصائح سريعة حول الامن وتقديم التقارير عن المحتوى، وتحديد من يرى ما ينشره المستخدم من خلال ميزة "طرق التحكم في تجربتك".

ومن خلال ميزة "مشورة" ترشد المنصة المستخدم في حال أراد الابتعاد لفترة عن التواصل الاجتماعي إلى التصرف الأمثل، وتقدم له ارشادات حول كيفية الحصول على الاستفادة القصوى من الإنترنت.

يذكر فيسبوك بدأت في بداية هذا الشهر بإرسال نصائح تثقيفية في التغذية الخبرية للمراهقين، مثل التحكم في مَنْ يستطيع مشاهدة معلوماتهم الشخصية، وروابط تقودهم إلى مركز الوقاية من التنمر.

وفي الوقت الذي نقوم فيه المنصة ببناء منتجات تصل للمراهقين حول العالم، فإنها تقوم أيضاً بالتحدث مع المراهقين، وذلك من خلال فعاليات، مثل ورش يوم السلامة على الإنترنت في ساو باولو، ومنتدى WeMatter للشباب في كندا، وكذلك منتدى شبكة السلامة العالمية. كما ستنظم جلسات حوارية خلال الأشهر المقبلة للاستمرار في التعلم من المراهقين حول كيفية تفاعل الشباب مع فيسبوك، كما قامت بتوسيع مجلس السلامة الاستشاري، حيث رحبت مؤخراً بـ Project Rockit، التي تكرس عملها لمعالجة التنمر في المدارس.

وبالإضافة على طلبها النصائح من الآخرين، فإن منصة الشباب تعمل مع صنّاع السياسات، وخبراء الخصوصية، والشركات الأخرى، ومصممي تجارب المستخدم لتوفير الأدوات والمعلومات التي يحتاج لها الشباب، وقد عقدت مؤخرا شراكة مع مؤسسات مثل Skuola.net وجائزة ديانا، ChildNet وSaferNet ومؤسسة LearningLinks.