سامسونغ تطلق مجموعة تلفزيونات QLED الجديدة

أطلقت شركة سامسونغ من دبي تلفزيوناتها الجديدة QLED بمزايا كثيرة أبرزها خاصية الوصلة الواحدة الغير مرئية المعاد تصميمها One Invisible connection والوضع المحيطي Ambient Mode، وهو إحدى الحلول المستقبلية التي تمكن التلفزيون من الاندماج في البيئة المنزلية على نحو فريد واستثنائي.

ويمكن لتلفزيون QLED الجديد إنتاج حجم ألوان 100٪ في طيف اللون DCI-P3، المستخدم في معظم شاشات السينما وأفلام HDR التلفزيونية.

كما يمكن لشاشة Quantum dot أن تخلق أكثر من مليار من ظلال الألوان ويمكنها إدارة سطوع يصل حتى 2000 nits، ما يمنح المشاهدين جودة صورة مثالية ودقيقة، مع ألوان أكثر وتباين أكبر، ما يضفي مزيدًا من السطوع والإضاءة على الجزء المظلم من الصورة، ويسمح لك بمشاهدة التفاصيل المذهلة التي كنت ستفتقدها بالتأكيد.

علاوة على ذلك، فإن تلفزيون QLED يحل مشكلة انعكاس الأجسام المحيطة بالشاشة والتي يمكن أن تسبب الانزعاج باستخدام تقنية Anti-reflection. حتى في ضوء النهار أو في ظروف الإضاءة الساطعة، حيث تقلل الشاشة المضادة الانعكاسات بشكل كبير من الوهج، ما يسمح لك بأن تكون أكثر اندماجا في الصور بغض النظر عن المناطق المحيطة.

كما توفر مجموعة تلفزيونات Q9F QLED صوراً مذهلة مع تباين أصلي من خلال تقنية الوصول المباشر المتكامل (Direct Full Array)، التي تستخدم لوحة تحكم متكاملة مع الإضاءة الخلفية التي يتم التحكم فيها بذكاء والتي يتم ضبطها تلقائيًا لتوفير اللون الأسود العميق والأبيض النقي.