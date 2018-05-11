عطل مفاجئ يوقف انستغرام في دول عدة

واجه الآلاف من مستخدمي "إنستغرام" مشاكل في الدخول إلى تطبيق التواصل الاجتماعي، عشية الخميس، الأمر الذي جعلهم يتحولون إلى فيسبوك وتويتر من أجل الإبلاغ عن العقبات التي اعترضتهم.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الميرور" البريطانية، فإن المستخدمين شرعوا في التبليغ عن توقف التطبيق عندهم في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف النهار، مشيرة إلى أنهم لجؤوا إلى تويتر وفيسبوك من أجل التأكد من ما إذا كانت هي الأخرى قد توقفت أم لا.

وذكر 61 بالمئة من المبلغين على موقع "داون ديتيكتر" العالمي، أنهم يواجهون مشاكل في شريط الصور والفيديوهات، فيما ذكر 23 بالمئة منهم أن هناك عطلا في تسجيل الدخول، بينما قال 14 بالمئة إن موقع التطبيق لا يعمل .

ويبدو أن مشكل إنستغرام أصاب المستخدمين من مختلف دول العالم، إلا أن أغلب البلاغات كانت قادمة من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وماليزيا واليابان.

ويبقى سبب العطل المفاجئ غير واضح، في وقت لم تنشر فيه إدارة التطبيق أي إعلان لشرح ما حدث.