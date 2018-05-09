وسادة تُغنّي وتمنع الشخير

أنتجت إحدى الشركات وسادة «زيك» الذكية التي تعمل على تغيير المؤشرات الحيوية لصاحبها، وتوقظه بنعومة، وتمنعه من الشخير، وحتى تغني تهويدة نوم له.

ويرصد الميكروفون المدمج داخل الوسادة الشخير فيدفع الوسادة على الارتجاج بخفّة وبما يكفي لحث النائم على تغيير وضعية النوم دون إيقاظه.

وهي تتيح للمستلقي الاستماع لموسيقى يختارها من مصدره المفضل. وتمكنه من تعيير منبه يوقف النغمات عبر التطبيق الخاص الذي يدرج بيانات متعلقة بنمط النوم بما في ذلك معدّل الشخير.

ويتم كذلك تسجيل حركات النوم الطبيعية التي تستخدم في إيقاظ النائم في الوقت المناسب.