بالفيديو.. دبوس ذكي لحماية البشرة

«كيوصن» أداة ذكية تحمي البشرة من التعرض لأشعة الشمس ما فوق البنفسجية عبر نظام تعقب وتنبيهات ذكية.

وتحرص على الحصول على الكمّ الكافي من الفيتامين «د»، ويبلغ عن ضرورة وضع كريمات الوقاية من الشمس عند الحاجة.

كما يسهل لصقه بالملابس بشكل مريح.

يقيس دبوس «كيوصن» الفترة التي يمكن قضاؤها خارجاً قبل التعرض للشمس ويرسل عبر تطبيق على الهاتف الذكي يحمل الاسم عينه تحذيراً.

ويزعم التطبيق القدرة على معرفة كمية كريم الوقاية من الشمس المفروض وضعها، ويستخدم تقنية تحليل الصور المتطورة لتحليل صحة بشرة الوجه.