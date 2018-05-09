علماء يخرقون قانون الفيزياء ويبتكرون فرنا من الثلج

خرق العلماء قانون الفيزياء باختراع فرن يطهو الأطباق داخل مكعبات من الثلج تستخدم الموجات الكهرومغناطيسية بمستوى طاقةٍ متدنٍّ وعبر طيف تردّدات واسع النطاق.

وتعمل أجهزة الاستشعار عالية الدقة على تحديد كمية الطاقة الضرورية للطهو وتعديلها تباعاً، ونوع الطعام عبر 100 وصفة مبرمجة مسبقاً.

وبفضل هذا الفرن الألماني السحري يطهى الطعام بمعدل 70 بالمئة أسرع من الأفران الأخرى الموجودة حالياً، ويحتفظ في الوقت عينه بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لأنه يدمج بين الفرن التقليدي والميكروويف بطريقة معقدة.

ويمكن كذلك القيام بتحضير طبقين في طبقتين مختلفتين في الوقت عينه علماً أن الروائح لن تمتزج مطلقاً.