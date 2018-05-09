بالفيديو.. أحذية ذكية تركن نفسها ذاتيا

طوّرت شركة تصنيع سيارات يابانية رائدة أحذيةً ذكية بتقنية ركن ذاتية ضمن نهج الشركة المتعلق بزيادة الوعي حيال تقنيات القيادة الذاتية وإمكانيات استخدامها.

وتقوم الأخفاف بـ«ركن» ذاتها آلياً على أحد مداخل أحد الفنادق اليابانية بكبسة زر وتكون جاهزةً لاستخدام الزوار لدى وصولهم.

كل حذاء مجهز بعجلتين صغيرتين ومحرك وأجهزة استشعار تمكنه من «القيادة» عبر الأرضيات الخشبية.

وتتيح أجهزة الاستشعار تلك والكاميرات بالتحرك والعودة إلى الأماكن المخصصة لركنها من دون مساعدة.