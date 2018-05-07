سامسونغ تطلق خدمة Samsung Pay إلكترونياً في الإمارات

أعلنت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات اليوم عن توسيع مزايا خدمة Samsung Pay في الإمارات العربية المتحدة احتفالاً بمرور عام على إطلاق الخدمة في الدولة، ليتم استخدامها في عمليات الدفع عند الشراء عبر الإنترنت - وليس فقط في المتاجر.

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في الشرق الأوسط التي تم إطلاق خدمة الدفع الالكتروني فيها باستخدام Samsung Pay بعد الإطلاق الناجح لهذه الخدمة في الولايات المتحدة وروسيا وسنغافورة. وقد تم إطلاق هذه الخدمة في مجال التجارة الإلكترونية عبر بوابة سي سي أفينو للدفع الالكتروني بالتعاون مع بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في المنطقة.



وتتوافق هذه الخدمة مع جميع أنظمة التشغيل والمتصفحات الرئيسية (سواء المكتبية أو المتنقلة) وكذلك على تطبيقات الجوال، ما يتيح للمستخدمين إتمام عملية الدفع بشكل سلس ومميز عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة مثل أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف المتحركة. يمكن الآن الاستفادة من هذه الخدمة لشراء مجموعة أكبر من السلع والخدمات، مع الاستفادة من المزايا السابقة والتي تنطبق أيضاً على التسوق عبر الإنترنت.



وتعليقاً على ذلك قال محمد غرايبة، رئيس قسم مجموعة أعمال الهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للإلكترونيات: " يسعدنا الإعلان عن إطلاق هذه الميزة الجديدة لخدمة Samsung Pay لتمكين المستخدمين من استخدام محفظة الخدمات المالية للجوال لإجراء المزيد من المعاملات، ونحن فخورون بتبسيط وتسهيل عمليات الشراء عبر الإنترنت مع ضمان مستويات أمان عالية. ويعتبر هذا الإطلاق خطوة مهمة في مجال تطوير مفهوم التسوق الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة، كونه يعزز تجربة المتسوقين، ويشجع العملاء للتوجه نحو التسوق الإلكتروني".

توسع خدمة Samsung Pay استراتيجية المنظومة المتكاملة للشراكة بهدف توفير أكبر قدر ممكن من المرونة، وقابلية النفاذ والقدرة على الاختيار للعملاء. وسيتم تسهيل الخدمة الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون مع شركاء سامسونج المزودين لخدمات الدفع عبر الإنترنت، مثل سي سي أفينو . وتطور سي سي أفينو مرافق الدفع الخاصة داخل الشركات بما في ذلك ماستركارد وفيزا، إضافة إلى حلول بوابات الدفع التي تعيد تعريف تجربة المستخدم وتعزز معدلات نجاح المعاملات ما يؤدي بالتالي إلى زيادة إمكانات عملائها بشكل كبير.

وتعليقًا على هذا الإطلاق ، قال فيفيك ناياك، مدير العمليات في أفنيوز وورلد: "نسعى في سي سي أفينو للريادة بشكل مستمر، حيث نمكن عملاءنا من الوصول إلى أحدث تقنيات الدفع. وسيضمن تفعيل خدمةSamsung Pay عبر منصتنا المتطورة لعدد كبير من المستهلكين من استخدام أجهزتهم المفضلة لإتمام عمليات الدفع على المواقع الإلكترونية الرائدة في الخليج بسهولة وأمان. كما ستؤدي شراكتنا التعاونية مع سامسونج ، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا العالمية، إلى ضمان توسيع قاعدة العملاء لهذه المواقع ، ما يمكنها من توسيع نطاق أعمالها الرقمية إلى حد كبير ".

فيما قال بانكاج كوندرا - رئيس قسم المدفوعات ، في مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: "ستشكل التجارة الإلكترونية الاتجاه الأهم للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن المتوقع أن تبلغ قيمتها السوقية 10 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2018.

ويلعب بنك المشرق دوراً حيوياً في تعزيز هذا النمو، حيث يعتبر أسرع اللاعبين الرئيسيين نمواً في مجال التجارة الإلكترونية على صعيد المنطقة. ونحن نركز على الاستمرار في توسيع نطاق حلول الدفع وإضافة القيمة إلى عملائنا. وأنا على ثقة من أن إطلاق هذه الخدمة سيوفر تجربة دفع سلسة للعملاء عبر مختلف قنوات الدفع الرقمية".

الراحة والبساطة

يعتبر استخدام Samsung Pay من كمبيوتر المكتب أو عبر الجهاز المحمول سهلا باتباع بضع خطوات بسيطة. ففي حال كنت في مكتبك، وقمت بالتسوق من موقعك المفضل، ما عليك سوى اختيار Samsung Pay من بين خيارات الدفع، أدخل رقم حساب سامسونج الخاص بك وانقر على "طلب الدفع". ستتلقى إخطارا على جهاز سامسونج المتوافق للدفع، والذي يمكنك من خلاله اختيار بطاقة البنك التي تريد استخدامها وإنجاز المعاملة باستخدام رقم التعريف الشخصي أو ماسح القزحية / البصمة.

اما إذا كنت تستخدم جهازك المحمول ، قم باختيار Samsung Pay كطريقة للدفع على متصفح الجوال أو شاشة الدفع داخل التطبيق. حيث سيتم التحقق من متاجر التجزئة تلقائيا، ثم يمكنك بعد ذلك اختيار بطاقة البنك الخاص بك من بين الخيارات وانهاء العملية بسهولة، وبخطوة واحدة.

كيفية تمكين Samsung Pay للتوافق مع موقعك على الويب أو مع تطبيقك

يمكن للشركاء الذين يستخدمون حاليًا سي سي أفنيو كأفضل بوابة للدفع الإلكتروني زيارة - موقع مطور برامجSamsung Pay (https://pay.samsung.com/developers) للتعرف على الخطوات التي ترشدهم إلى كيفية إضافة خدمة Samsung Pay إلى موقع الويب أو التطبيق الذي يستخدموه أو طلب الدعم من سي سي أفنيو لتمكين طريقة الدفع هذه عبر إرسال بريد إلكتروني لفريق عمل خدمة سي سي أفينو على العنوان التالي service@ccavenue.ae .

كيفية الحصول على هذه الميزة المفعّلة

سيتعين على مستخدمي Samsung Pay الذين يمتلكون أجهزة مؤهلة تثبيت أو ترقية تطبيق Samsung Pay الحالي لتمكين هذه الميزة، وعلى المستخدمين إضافة بطاقة مصرفية من أحد المصارف التي تدعم هذه الخدمة.

أين يمكن استخدام Samsung Pay للدفع الالكتروني؟

يتم تمكين Samsung Pay حاليًا عبر الشركاء الرئيسيين.



التوفر

تتوفر خدمة Samasung Pay حالياً في الإمارات العربية المتحدة، على أجهزة Galaxy S9 وGalaxy S9+، Glaxy Note8 وGalaxy S8 وGalaxy S8+ وGalaxy S7 وGalaxy S7 EDGE وGalaxy S6 Edge+ وNote 5 وGalaxy A5 وGalaxy A7 (2016) ومجموعة Galaxy A (2017)، كما تتوفر خدمة Samsung Pay في ساعة Gear S3.