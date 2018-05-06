بالفيديو.. تعرف إلى مهام مسبار "إنسايت لاندر"

بعد تأجيل لأكثر من عامين، أطلقت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) المسبار "انسايت لاندر" إلى المريخ خصيصاً لاكتشاف كوكب آخر غير الأرض من الداخل.

وسيصل "انسايت لاندر" إلى وجهته خلال 6 أشهر، وسيهبط على أرض سهلية ممهدة قريبة من خط استواء الكوكب.

المسبار مجهز بحفارة ألمانية الصنع للتنقيب، وهو يعمل بالطاقة الشمسية، وسيغوص مدة عامين في أعماق المريخ؛ أي ما يساوي عاماً واحداً على المريخ، ليسجل بيانات حول زلازل المريخ ودرجة الحرارة الداخلية للكوكب.

يذكر ان المسبار "انسايت لاندر"، الذي كلف أكثر من 800 مليون دولار، سيبدأ في ارسال المعلومات نوفمبر المقبل.