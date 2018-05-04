واتسآب يضيف ميزة جديدة لمستخدميه

أعلن مدير واتسآب إمام مبارك أن التطبيق سوف تطرأ عليه تغييرات جديدة من ضمنها الملصقات ومزايا تركز على الأعمال التجارية، بالإضافة إلى مكالمات فيديو جماعية، وذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ومن المتوقع أن المكالمات سوف تسمح لأربعة أشخاص بالمشاركة في الوقت نفسه.

ولدى واتس آب الآن أكثر من 450 مليون مستخدم يومياً، ويتم إجراء أكثر من 2 مليار دقيقة من مكالمات الفيديو والصوت عبر التطبيق كل يوم.

وسوف يحصل التطبيق أيضاً على ملصقات جديدة، على غرار مسنجر ولاين ووي شات، كما سيسمح للأطراف الثالثة بتطوير مجموعاتها الخاصة من الملصقات.