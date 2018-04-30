أبل تطلق خوذة للواقع الافتراضي بتقنية (8K)

ذكرت ابل عدة مرات أنها تعمل على تطوير خوذة للواقع الافتراضي والمعزز، لكن مصادر مطلعة أكدت مؤخرا أن الشركة ستطلق خوذة "VR"فريدة مزودة بتقنيات 8K.

ونقل موقع "CNET" عن مصدر في ابل أن الشركة تتحضر لإطلاق هذه الخوذة العام 2020، حيث من المفترض أن تكون قادرة على التعامل مع العديد من الأجهزة الذكية العاملة بنظام Ios.

ومن أهم ميزات هذه الخوذة، وفقا للمصدر، هو أنها ستزود بشاشتين منفصلتين بدقة "8K"، ومعالج رسوميات متطور سيوفر أكبر قدر من الواقعية في الصور والفيديوهات ثلاثية الأبعاد.

كما من المفترض أن تخلو هذه الخوذة من الأسلاك الخارجية كما هو الحال في الخوذ الحالية، لتتصل مع جهاز خارجي صغير يثبت على الخصر لاسلكيا ويحوي معالجات متطورة (Apple A11 Fusion أو Snapdragon 845 أو Kirini 970).