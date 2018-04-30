هاتف جديد من نوكيا بمواصفات مذهلة

طرحت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع نوكيا هاتف "Nokia 7 Plus" بمواصفات منافسة وتصميم عصري أنيق.
ويتوقع الخبراء في الشركة أن يلقى الهاتف رواجا واسعا عند عشاق نوكيا، نظرا لمواصفاته المتقدمة، ومن أهمها:
- معالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 660".
- معالج رسوميات "Adreno 512".
- ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD/HC/XC".
- شاشة بحجم 6 بوصات وأبعاد "18:9" ودقة عرض (2160х1080) بيكسل، محمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش "Corning Gorilla Glass 3".
- كاميرا خلفية مزدوجة بدقة "12+13" ميغابيكسل.
- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل وفتحة عدسة "f/2.0".
- منفذ "Type-C Gen" ومنفذ 3.5 ملم مخصص لسماعات الرأس.
- أجهزة استشعار قادرة على التعامل مع منظومات تحديد المواقع GPS وA-GPS وغلوناس.
- منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM".
- بطارية بسعة 3800 ميللي أمبير.
- نظام تشغيل (Android 8.1.0 (Oreo.
- أبعاد الهاتف (158.38х75.64х7.99) ملم.
- الوزن: 183 غراما.