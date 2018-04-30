هاتف جديد من نوكيا بمواصفات مذهلة

يعاني المراهقون عادة من صراعات عديدة، ستضاف إليها الآن مشكلة جديدة بعد أن قرر تطبيق واتسآب التابع لشركة فيسبوك، عدم إتاحة خدمة المراسلات الفورية في أوروبا لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما.