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هاتف جديد من نوكيا بمواصفات مذهلة

المصدر:
  • روسيا اليوم
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طرحت شركة "HMD Global" المالكة لحقوق بيع نوكيا هاتف "Nokia 7 Plus" بمواصفات منافسة وتصميم عصري أنيق.

ويتوقع الخبراء في الشركة أن يلقى الهاتف رواجا واسعا عند عشاق نوكيا، نظرا لمواصفاته المتقدمة، ومن أهمها:

  • معالج ثماني النوى "Qualcomm Snapdragon 660".
  • معالج رسوميات "Adreno 512".
  • ذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت.
  • ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD/HC/XC".
  • شاشة بحجم 6 بوصات وأبعاد "18:9" ودقة عرض (2160х1080) بيكسل، محمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش "Corning Gorilla Glass 3".
  • كاميرا خلفية مزدوجة بدقة "12+13" ميغابيكسل.
  • كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل وفتحة عدسة "f/2.0".
  • منفذ "Type-C Gen" ومنفذ 3.5 ملم مخصص لسماعات الرأس.
  • أجهزة استشعار قادرة على التعامل مع منظومات تحديد المواقع GPS وA-GPS وغلوناس.
  • منفذين لبطاقات الاتصال "nanoSIM".
  • بطارية بسعة 3800 ميللي أمبير.
  • نظام تشغيل (Android 8.1.0 (Oreo.
  • أبعاد الهاتف (158.38х75.64х7.99) ملم.
  • الوزن: 183 غراما.

 

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