فيسبوك ماسنجر يطور ميزة جديدة للإطاحة بـ"واتسآب"

يبدو أن معجبي تطبيق "فيسبوك ماسنجر" على وشك الحصول على ميزة جديدة من المؤكد أنها ستكون الأكثر شعبية بين ميزات التطبيق.

وتظهر "لقطة من شاشة" حاسوب تم تسريبها، ونشرها موقع The Next Web الأميركي، أن خيار حذف رسالة من المحادثات قد يأتي قريبا، بحسب موقع Express البريطاني.

يذكر أن مستخدمي التطبيق يستطيعون حاليا حذف ما كتبوه ولكن الرسائل تختفي فقط على الجهاز الذي يستخدمونه وليس داخل محادثات المتلقي.

لكن باستخدام الميزة الجديدة، ستتم إزالة الرسالة تماما، بمعنى أنه لا يمكن قراءتها أو مشاهدتها من قِبل أي شخص آخر.

وعند الضغط على خيار "حذف"، سيتم عرض نافذة جديدة برسالة تقول: "هل تريد حذف الرسالة؟ في حالة الحذف، لن يتمكن أي شخص في هذه المحادثة من رؤيتها بعد الآن. ولا يمكن التراجع عن هذه الخطوة".

ومن غير الواضح حاليا متى سيتم طرح هذه الميزة الجديدة.

وكان تطبيق واتسآب قد فعل هذه الميزة لبعض الوقت فقط. وتم إلغاؤها في نوفمبر 2017.

ومع ذلك، عند التشغيل، يسمح واتسآب للمستخدمين فقط بحذف الرسائل تماما خلال أول 7 دقائق من إرسالها.

وبعد ذلك الموعد، يمكن لمستخدمي "واتسآب" فقط حذف الرسالة من الهاتف الذكي الخاص بهم، والذي لن يكون له أي تأثير على المحادثات التي يراها المتلقي، ما يجعلهم قادرين على رؤية الرسائل.