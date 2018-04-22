«غوغل» تطلق خدمة منافسة لـ«واتساب»

أطلقت الشركة الأميركية «غوغل» خدمة المراسلة المجانية عبر الرسائل النصية لتدخل حلبة المنافسة مع تطبيق «واتساب».

وذكرت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية أن الخدمة ستتاح مجاناً على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام «آندرويد» المملوك لشركة «غوغل»، الذي يعمل على غالبية الهواتف الذكية ما عدا أبل.

وتتشابه الخدمة مع «واتساب» في أنها تخبر المرسل عندما يقرأ المستلم الرسالة، كما تظهر إن كان مستلم الرسالة يكتب في الوقت الحالي للرد على ما ورده.

واشتركت في خدمة «الدردشة» الجديدة لغوغل أكثر من 50 شركة اتصالات في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال الخدمة في مراحلها التجريبية الأولى، إذ لم تعلن غوغل عن موعد طرح هذا التطبيق في الأسواق على نطاق أوسع.